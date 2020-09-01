Борис Клюєв помер від раку легень

Відомий радянський та російський актор Борис Клюєв помер на 77-му році життя.
Найбільше він запам’ятався глядачам у серіалі Вороніни, де зіграв Миколу Петровича Вороніна.
У 2018 актору Борису Клюєву діагностували рак легень.
Глибокі співчуття родині висловили у Малому театрі, на сцені якого Борис Клюєв зіграв майже сотню спектаклів.
Новину про смерть Бориса Клюєва прокоментувала актриса Анна Фроловцева, яка також знімалася у серіалі Вороніни у ролі його дружини – Галини Іванівни Вороніної.
– Це дуже важко. У мене просто бракує слів.
Борис Клюєв знявся у десятках радянських фільмів, а згодом і російських фільмів.
У 1990-х роках займався дубляжем українських мультфільмів на російську мову.
Смерть Володимира Андрєєва
29 серпня стало відомо про смерть актора Володимира Андрєєва, який за два дні до цього відсвяткував 90-річчя.
Актор знімався у фільмах Вірні друзі, Атестат зрілості та Сувенір для прокурора.
Джерело: Малый театр