Борис Клюєв помер від раку легень

Відомий радянський та російський актор Борис Клюєв помер на 77-му році життя.

Найбільше він запам’ятався глядачам у серіалі Вороніни, де зіграв Миколу Петровича Вороніна.

У 2018 актору Борису Клюєву діагностували рак легень.

Глибокі співчуття родині висловили у Малому театрі, на сцені якого Борис Клюєв зіграв майже сотню спектаклів.

Новину про смерть Бориса Клюєва прокоментувала актриса Анна Фроловцева, яка також знімалася у серіалі Вороніни у ролі його дружини – Галини Іванівни Вороніної.

– Це дуже важко. У мене просто бракує слів.

Борис Клюєв знявся у десятках радянських фільмів, а згодом і російських фільмів.

У 1990-х роках займався дубляжем українських мультфільмів на російську мову.

Смерть Володимира Андрєєва

29 серпня стало відомо про смерть актора Володимира Андрєєва, який за два дні до цього відсвяткував 90-річчя.

Актор знімався у фільмах Вірні друзі, Атестат зрілості та Сувенір для прокурора.

Джерело: Малый театр