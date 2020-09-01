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Розширена версія Спіймати Кайдаша: де дивитися онлайн всі серії

Ввечері 31 серпня, о 20.15, на СТБ відбулася прем’єра розширеної версії 12-серійного проекту Спіймати Кайдаша, знятого за мотивами повісті Івана Нечуй-Левицького.

Глядачі побачили 1 та 2 серії. Наступні транслюватимуться щовечора з понеділка до четверга.

Творці проекту, який завоював абсолютну любов глядачів, випустити режисерську версію з діалогами та сценами, які не увійшли в прем’єрний показ.

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Спіймати Кайдаша

12-серійний проект Спіймати Кайдаша вийшов на екрани навесні 2020 року і відразу ж отримав перші місця за кількістю переглядів, вразивши українців своєю природністю.

Сюжет, герої та багато сцен у серіалі взято з повісті Нечуя-Левицького, але події охоплює сучасні – з 2005-го до 2014 року.

Джерело: СТБ

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