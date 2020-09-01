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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

З Днем знань! Як зірки шоу-бізнесу проводжали дітей до першого класу

В Україні 1 вересня стартував навчальний рік, попри карантин через коронавірус.

Для багатьох батьків цей момент особливий, зокрема для тих, хто проводжав своїх дітей до школи вперше. Українські знаменитості не виняток.

Так, ведучий шоу Холостяк Григорій Решетник відправив у перший клас свого сина Івана.

Читайте: День знань 2020: як проходить 1 вересня в Україні в умовах карантину (ОНЛАЙН)

– Синок, зичимо тобі цікавих шкільних пригод. Завжди віримо в тебе і дуже любимо! Ти крутий, – дав напуття синові Решетник.

Також у перший клас пішла дочка ведучого Володимира Остапчука Емілія.

 

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Моя Эмилия – первоклассница  ⠀ Девочка моя! Я безумно тобой горжусь и желаю, чтобы школа стала для тебя родной и желанной, чтобы ты сохранила пытливость ума, развивала таланты и была такой же ласковой и лучезарной как этот день. ⠀ Безумно Люблю. Твій папусік⠀ P.S. Ты была у бабушки последних 2 месяца, папа очень соскучился по тебе и обещает наверстать

Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

 

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

 

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Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

День знань в Україні

Привітання з 1 вересня першокласнику стануть у нагоді батькам і вчителям.

Свято першого дзвоника – особливий день у житті першокласників.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з 1 вересня для тих, хто йде до першого класу.

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