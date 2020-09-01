З Днем знань! Як зірки шоу-бізнесу проводжали дітей до першого класу

В Україні 1 вересня стартував навчальний рік, попри карантин через коронавірус.

Для багатьох батьків цей момент особливий, зокрема для тих, хто проводжав своїх дітей до школи вперше. Українські знаменитості не виняток.

Так, ведучий шоу Холостяк Григорій Решетник відправив у перший клас свого сина Івана.

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– Синок, зичимо тобі цікавих шкільних пригод. Завжди віримо в тебе і дуже любимо! Ти крутий, – дав напуття синові Решетник.

Також у перший клас пішла дочка ведучого Володимира Остапчука Емілія.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 1 Сен 2020 в 3:46 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina) 1 Сен 2020 в 1:48 PDT

День знань в Україні

Привітання з 1 вересня першокласнику стануть у нагоді батькам і вчителям.

Свято першого дзвоника – особливий день у житті першокласників.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з 1 вересня для тих, хто йде до першого класу.