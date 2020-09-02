Кар’єра Ірини Печернікової налічує близько 50 кіноробіт та безліч вистав у театрах.

Найвидатнішою кінокартиною, завдяки якій молода актриса прокинулась популярною, став фільм Доживемо до понеділка. Там вона зіграла роль вчительки англійської мови.

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Фото: Ірина Печернікова

Режисером Доживемо до понеділка був Станіслав Ростоцький, а зйомки проходили у одній з московських шкіл.

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Дебютувала Ірина Печернікова у фільмі-опері радянського режисера Володимира Гориккера Кам’яний гість у 1967 році. У віці 22 років її затвердили на роль дони Анни. Ця кінокартина була екранізацією однойменної опери Олександра Драгомижського та сюжет трагедії Олександра Пушкіна.

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Ще однією відомою роботою став фільм Міста і роки, який був знятий у 1973 році. Там Ірина Печернікова зіграла головну роль – Риту Старцову.

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У 1976 році Ірина Печернікова розпочинає зйомки у телесеріалі Два капітана. На екрани він вийшов у 1977 році та був створений за мотивами роману Веніаміна Каверіна.

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У 1970 році російська актриса бере участь у кінострічці Любов до трьох апельсинів. Цей фільм створювався СРСР та Болгарією. Це була екранізація однойменної опери-казки композитора Сергія Прокоф’єва. Ірина Печернікова зіграла там роль Смеральдину.

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Останньою картиною став фільм Земля Ельзи, який був відзнятий у 2020 році. Там Ірина Печернікова зіграла головну роль.

Російська актриса померла увечері 1 вересня напередодні свого ювілею. 2 вересня їй мало виповнитись 75 років.

Помер Борис Клюєв

На 77 році життя помер російський актор Борис Клюєв від раку легень. Такий діагноз лікарі йому поставили у 2018 році.

Борис Клюєв знявся у десятках радянських фільмів, а згодом і російських фільмів. У 1990-х роках займався дубляжем українських мультфільмів на російську мову. Остання найвідоміша робота Бориса Клюєва роль у серіалі Вороніни.