Кіану Рівз: найвідоміші фільми з голівудським актором

2 вересня відомий голівудський актор Кіану Рівз святкує своє 56-річчя.

Він народився у Лівані, має канадське громадянство, а ім’я актора Кіану має гавайське походження та означає прохолодний вітер над горою.

В особистому житті Кіану Рівз пережив немало горя та розчарувань, але нещодавно таємно заручився із 46-річною художницею Олександрою Грант.

Не любити або не знати культові фільми з Кіану Рівзом неможливо – актор знявся у понад 50 фільмах, має 12 нагород та мільйони фанатів у всьому світі.

Факти ICTV пропонують вам добірку найвідоміших фільмів із Кіану Рівзом.

Швидкість (1994)

Жанр – бойовик, роль – Джек Тревен.

Фільм Швидкість у кар’єрі Кіану Рівза відіграв чималу роль – саме цю стрічку кінокритики вважають найкращою роботою актора.

Окрім цього, на зйомках він закрутить роман з акторкою Сандрою Буллок.

У фільмі присутні усі “класичні фішки” американського бойовика – терорист погрожує вибухом заради мільйонів доларів, мінує рейсовий автобус, який доведеться рятувати співробітнику спецслужб Джеку Тревену.

Для порятунку людських життів він об’єднає свої зусилля з випадковою попутницею Енні Портер.

Фільм Швидкість є володарем одразу двох статуеток Оскар.

Адвокат диявола (1997)

Жанр – драма з елементами трилеру, роль – Кевін Ломакс.

Фільм Адвокат диявола було знято однойменним романом Ендрю Найдермана.

Разом із Кіану Рівзом у головних ролях знялися актори Аль Пачіно та Шарліз Терон.

Пристрасть до виграшу гучних адвокатських справ допомагає головному герою блискавично отримати престижну роботу та зблизитися з головним керівником корпорації, якого підозрюють у відверто нечистих справах.

Чудова режисура та гра акторів зробили свою справу – фільм хочеться передивлятися знову і знову.

Матриця (1999, 2003, 2022)

Жанр – наукова фантастика, кіберпанк, роль – Нео.

Фільм Матриця заслужено вважається “класикою жанру” – суміш постапокаліпсису з науковою фантастикою та бойовиком, у якій розкривається суть майбутнього, де всі люди під’єднані до Матриці, яка симулює реальність.

Окрім боротьби з потужною комп’ютерною програмою, хакер Нео зближується з неперевершеною Трініті, яку зіграла акторка Керрі-Енн Мосс.

Чимало трюків Кіану Рівз за власним бажанням виконував без жодної страховки, а на зйомки двох наступних частин – Перезавантаження та Революція – виділив понад $38 млн.

У квітні 2022 року планується вихід Матриці 4, однак на час пандемії зйомки було призупинено.

Будинок біля озера (2006)

Жанр – мелодрама, фантастика, роль – Алекс Вайлер.

Фільм Будинок біля озера вважають гучним “воз’єднанням” однієї із найпопулярніших пар 1990-х у Голівуді – Кіану Рівза та Сандри Буллок.

Аргентинський режисер використав у фільмі гру з часом – так, головні герої живуть у різних роках. Він – архітектор Алекс та живе у 2004 році, вона – лікарка Кейт і живе у 2006 році.

Зв’язок між ними закріплюється лише завдяки листам у поштовій скриньці, яка стоїть поруч з будинком біля озера.

Будинок біля озера сподобається тим, хто любить шукати потаємні сенси: у фільмі є посилання на творчість Хічкока та Достоєвського.

Джон Вік (2014, 2019, 2021)

Жанр – бойовик. трилер, роль – Джон Вік.

Фільм Джон Вік розкриває історію колишнього кілера, який вже давно відійшов від справ.

Головною ідеєю стрічки є помста – дорогу вдівцю Віку переходять члени мафії, які викрадають його улюблену автівку Mustang та вбивають домашнього улюбленця – собаку Дейзі, якого подарувала дружина Джона.

У 2014 році вийшло одразу дві частини фільму, а Джон Вік 3 – Парабеллум глядачі побачили у 2019 році. Наразі тривають зйомки четвертої частини – фільм повинен вийти на екрани наприкінці травня 2021 року.

Кіану Рівз, головний герой в усіх фільмах про колишнього найманого вбивцю, нещодавно заявив – Я буду грати Джона Віка, поки триматимуся на ногах.