Кіану Рівз святкує день народження: кращі меми з актором

Один з найвідоміших голлівудських акторів Кіану Рівз 2 вересня святкує 56 день народження.

За свою акторську кар’єру він знявся у десятках фільмів, отримав 12 нагород, був 21 раз номінований у різних преміях, а у 2005 році навіть отримав зірку на Голлівудській алеї слави.

Справжню популярність для Кіану Рівза принесла стрічка Швидкість (1994 рік), але до числа культових акторів його зарахували після виходу фільму Матриця у 1999 році.

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Але глядачі особливо полюбили Кіану Рівза за простоту, адже часто поведінка актора зовсім не схожа на поведінку його колег. Він з легкістю може проїхатись у метро, допомогти тим, хто цього потребує, дати автограф фанату, який сам соромиться підійти, а ще він уміє пожартувати і посміятися над собою.

З нагоди дня народження Кіану Рівза, Факти ICTV зібрали кращі меми з актором.



































Кіану Рівзу – 56! Кращі меми з актором, за які його всі люблять / 9 фотографий

Кіану Рівз опинився в українському підручнику з історії

Меми з Кіану Рівзом настільки популярні, що видавці українського підручника історії для 10 класу додали в один із розділів фотожабу з актором.

Замість оригінального фото працівників на будівництві хмарочоса в Нью-Йорку надрукували мем Sad Keanu (Сумний Кіану), де до світлини прифотошопили сумного Рівза.