На 49 році пішов з життя відомий артист та автор хіта I Like To Move It Ерік Морілло.

Тіло американо-колумбійського ді-джея та музичного продюсера знайшли у Маямі-Біч.

Наразі про причину смерті Еріка не повідомляється. Обставини загибелі вивчає поліція.

Артиста у світі знали за хітом I Like To Move It, який він написав в 1993 році. Пісню артист випустив під сценічним псевдонімом Reel 2 Real.

Читайте: Борис Патон помер на 102 році життя

За свою кар’єру Ерік Морілло неодноразово отримував нагороди за свою творчість. Тричі артист був володарем премії найкращій міжнародний діджей. Також його три рази визнавали найкращим хаус-діджеєм за версією DJ Awards.

Нещодавно Ерік Морілло потрапив у скандальну ситуацію. На початку серпня він був затриманий за підозрою в сексуальному домаганні.

До поліції звернулася жінка, яка розповіла, що в грудні 2019 року він її домагався. Однак артиста випустили під заставу та призначили слухання на 4 вересня.

Помер Борис Клюєв

1 вересня помер відомий радянський та російський актор Борис Клюєв. Йому було 77 років. Найбільше він запам’ятався глядачам у серіалі Вороніни, де зіграв Миколу Петровича Вороніна.

У 2018 актору Борису Клюєву діагностували рак легень.

Джерело: TMZ

Фото: TMZ