Четвертим хедлайнером музичного фестивалю Atlas Weekend 2021 стане репер A$AP Rocky.
Організатори вже два роки поспіль намагалися запросити виконавця, але цьому заважали різні причини.
Однак вони сподіваються, що 7 липня 2021 року відвідувачам фестивалю все ж вдасться сповна насолодитися його виступом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
A$AP Rocky — четвертий хедлайнер Atlas Weekend 2021 ???? Доля два роки поспіль всіляко заважає нам відірватися під його виступ на Main Stage, але цього разу Babushka Boi таки задасть настрій нашого вечора! Чекаємо на нього 7 липня 2021 і впевнені, що цього року все вдасться ???? Квитки за лінком у БІО.
Читайте: Atlas Weekend 2021: організатори назвали першого хедлайнера
Американський репер A$AP Rocky збирався виступити на Atlas Weekend ще у 2019 році. Але тоді його взяли під варту за бійку у Стокгольмі.
Його звинуватили у побитті двох хлопців, хоча сам репер стверджував, що невинний і став жертвою переслідувачів.
Також A$AP Rocky мав би стати одним із хедлайнерів фестивалю у 2020 році, але через пандемію коронавірусу Atlas Weekend перенесли на наступний рік.