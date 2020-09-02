Четвертим хедлайнером музичного фестивалю Atlas Weekend 2021 стане репер A$AP Rocky.

Організатори вже два роки поспіль намагалися запросити виконавця, але цьому заважали різні причини.

Однак вони сподіваються, що 7 липня 2021 року відвідувачам фестивалю все ж вдасться сповна насолодитися його виступом.

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Американський репер A$AP Rocky збирався виступити на Atlas Weekend ще у 2019 році. Але тоді його взяли під варту за бійку у Стокгольмі.

Його звинуватили у побитті двох хлопців, хоча сам репер стверджував, що невинний і став жертвою переслідувачів.

Також A$AP Rocky мав би стати одним із хедлайнерів фестивалю у 2020 році, але через пандемію коронавірусу Atlas Weekend перенесли на наступний рік.