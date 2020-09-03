Легендарна пісня Михайла Шуфутинського 3 сентября вперше була виконана у 1994 році, але навіть зараз не втрачає своєї популярності.

– Мені, як автору тексту пісні 3 сентября, звичайно, лестить достаток постів, мемів, хайпів і всіляких варіацій на тему, – зазначив автор пісні, композитор Ігор Ніколаєв.

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До цього дня композиція продовжує обростати каверами. Факти ICTV зібрали топ–5 найкращих з них.

Про що співає Михайло Шуфутинський

3 сентября — відома пісня російського шансоньє Михайла Шуфутинського, записана разом з композитором Ігорем Крутим. Пісня вийшла в альбомі Гуляй, душа у 1994 році.

Про що пісня 3 сентября Михайла Шуфутинського, читайте на сайті Факти ICTV.