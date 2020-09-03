PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

У стилі рок та жіночий вокал: топ-5 каверів на пісню 3 сентября

Легендарна пісня Михайла Шуфутинського 3 сентября вперше була виконана у 1994 році, але навіть зараз не втрачає своєї популярності.

– Мені, як автору тексту пісні 3 сентября, звичайно, лестить достаток постів, мемів, хайпів і всіляких варіацій на тему, зазначив автор пісні, композитор Ігор Ніколаєв.

Читайте: Найкращі жарти і меми про 3 вересня

До цього дня композиція продовжує обростати каверами. Факти ICTV зібрали топ5 найкращих з них.

Про що співає Михайло Шуфутинський

3 сентября — відома пісня російського шансоньє Михайла Шуфутинського, записана разом з композитором Ігорем Крутим. Пісня вийшла в альбомі Гуляй, душа у 1994 році.

Про що пісня 3 сентября Михайла Шуфутинського, читайте на сайті Факти ICTV.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка