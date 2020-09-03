3 сентября — відома пісня російського шансоньє Михайла Шуфутинського, записана разом з композитором Ігорем Крутим. Пісня вийшла в альбомі Гуляй, душа у 1994 році.

Про що співає Шуфутинський

На перший погляд, цілком зрозуміло, про що пісня 3 сентября Шуфутинського – чоловік і жінка розлучаються в цей день, хоча напередодні все було добре. Але щоб зрозуміти глибокий зміст пісні, давайте розберемо текст більш детально.

Фраза все не то, все не так говорить про душевний дискомфорт. Далі сюжет переходить на особистості – ты мой друг — я твой враг. Тут зрозуміло, що між цими людьми сталося непорозуміння.

Слова был апрель, в любви клялись багато що прояснює – герої покохали один одного ще п’ять місяців тому.

Репліка 3 сентября — день прощания є ключовою, називає конкретний день розриву.

Фразою день, когда горят рябины автор передає асоціацію: любов згоріла.

Строфа день, когда совсем один вкотре нагадує про самотність.

Приспів починається реченням календарь переверну — и снова 3 сентября. Воно повторює бажання героя відмотати час назад, але це не можливо.

Вислів журавлей белый клин — художній прийом, який символізує зміну пори року, життєві зміни.

Строфа мы в любовь, как в игру дає зрозуміти, що на початковій стадії стосунків герої були легковажними. І тільки після розставання стало зрозуміло – любовна втрата непоправна.

Читайте: 3 вересня близько: меми про пісню Шуфутинського

Текст пісні 3 сентября Шуфутинського

Все не то, все не так,

Ты мой друг, я твой враг,

Как же так все у нас с тобою.

Был апрель, и в любви мы клялись,

Но увы, пролетел желтый лист

По бульварам Москвы.

3 сентября, день прощания,

День, когда горят костры рябин,

Как костры горят обещания

В день, когда я совсем один.

Я календарь переверну,

И снова третье сентября.

На фото я твое взгляну,

И снова третье сентября.

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось,

Ведь было все у нас всерьез 2 сентября.

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось

Ведь было все у нас всерьез второго сентября

Журавлей белый клин, твоя дочь и мой сын,

Все хотят теплоты и ласки

Мы в любовь, как в игру на холодном на льду

Поиграли с тобой, но пришел сам собой

3 сентября, день прощания,

День, когда горят костры рябин,

Как костры горят обещания

В день, когда я совсем один.

Я календарь переверну,

И снова 3 сентября.

На фото я твое взгляну,

И снова 3 сентября.

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось,

Ведь было все у нас всерьез 2 сентября.

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось,

Ведь было все у нас всерьез 2 сентября.

Пісня 3 сентября

Легендарна пісня Михайла Шуфутинського 3 сентября вперше була виконана у 1994 році, але навіть зараз не втрачає своєї популярності.

5 найкращих каверів на пісню 3 сентября слухайте на сайті Факти ICTV.