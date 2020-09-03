Популярний актор Двейн Джонсон заявив, що він, його дружина Лорен і дві дочки Жасмін і Тіана заразилися Covid-19, попри дисциплінованість у питаннях охорони здоров’я.
Актор зазначив, що зараз вони вже здорові і більше не заразні. Вони заразилися від дуже близьких друзів родини.
– Я можу сказати вам, що це було одне з найскладніших випробувань, яке доводилося терпіти моїй сім’ї. Позитивний результат тесту на Covid-19 сильно відрізняється від подолання неприємних травм, виселення або навіть банкрутства, яке у мене було кілька разів, – зазначив Джонсон.
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Також голлівудський актор закликав навколишніх не ігнорувати носіння масок, а політикам порадив припинити маніпулювати цією темою.
– Це не має нічого спільного з політикою. Одягніть маску, – підкреслив актор.
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Stay disciplined. Boost your immune system. Commit to wellness. Wear your mask. Protect your family. Be strict about having people over your house or gatherings. Stay positive. And care for your fellow human beings. Stay healthy, my friends. DJ #controlthecontrollables
Двейн Джонсон – найбільш високооплачуваний актор світу
Журнал Forbes опублікував щорічний список найбільш високооплачуваних акторів світу. Очолив його Двейн Джонсон, який за минулий рік заробив $87,5 млн.
З них $23,5 млн припадають на фільм Червоне сповіщення.