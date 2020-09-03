Популярний актор Двейн Джонсон заявив, що він, його дружина Лорен і дві дочки Жасмін і Тіана заразилися Covid-19, попри дисциплінованість у питаннях охорони здоров’я.

Актор зазначив, що зараз вони вже здорові і більше не заразні. Вони заразилися від дуже близьких друзів родини.

– Я можу сказати вам, що це було одне з найскладніших випробувань, яке доводилося терпіти моїй сім’ї. Позитивний результат тесту на Covid-19 сильно відрізняється від подолання неприємних травм, виселення або навіть банкрутства, яке у мене було кілька разів, – зазначив Джонсон.

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Також голлівудський актор закликав навколишніх не ігнорувати носіння масок, а політикам порадив припинити маніпулювати цією темою.

– Це не має нічого спільного з політикою. Одягніть маску, – підкреслив актор.

Двейн Джонсон – найбільш високооплачуваний актор світу

Журнал Forbes опублікував щорічний список найбільш високооплачуваних акторів світу. Очолив його Двейн Джонсон, який за минулий рік заробив $87,5 млн.

З них $23,5 млн припадають на фільм Червоне сповіщення.