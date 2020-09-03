Кличко вийшов на подіум UFW у шкіряній куртці та верблюжих брюках

Брат мера Києва Володимир Кличко взяв участь в Українському тижні моди в ролі моделі.
Колишній спортсмен вийшов на подіум під час показу колекції одягу для працівників муніципальних служб.
Автори колекції вдягнули Кличка у форму муніципальної охорони – як вони її бачать.
Володимир вийшов у шкіряній курткі, світшоті та штанях верблюжого кольору з коричневими вставками. На ногах Кличка були чорні черевики, а на голові чорна бейсболка.
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Колаборація влади та дизайнерів на UFW
Ініціатором колаборації дизайнерів та київської муніципальної влади став мер Києва Віталій Кличко.
Він заявив, що працівники комунальних служб столиці повинні мати стильний і зручний робочий одяг.
Створили такий образ чотири дизайнери: ROUSSIN, DASTISH FANTASTISH, KIR-KHARTLEY и YADVIGA NETYKSHA.
Фото: КМДА