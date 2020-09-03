Принц Гаррі та Меган Маркл підписали контракт з Netflix

Принц Гаррі та Меган Маркл підписали контракт з компанією Netflix на декілька років.

Після шести місяців життя не у статусі герцога та герцогині Сассекських подружжя стало голлівудськими продюсерами.

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Гаррі та Меган заснували продюсерську компанію, яка вироблятиме фільми та серіали для ексклюзивного показу на Netflix.

– Наша увагу буде зосереджена на створені нового контенту, який інформує та дає надію. Як батьки, ми також вважаємо, що створення сімейних телеконтенту також є для нас важливим, – повідомило подружжя.

У компанії Netflix відмовились коментувати скільки вони платитимуть принцу Гаррі та Меган Маркл за створення фільмів та серіалів.

Співдиректор з питань контенту Netflix Тед Сарандос зазначив, що вони раді, що Гаррі та Меган обрали їхню компанію своїм творчим будинком та будуть раді спільно розповідати історії для аудиторії.

Netflix вже випустив їхній документальний фільм про паралімпійські ігри Фенікс, що піднімається (Rising Phoenix), де у кадрі з’являється принц Гаррі. Також пара має у своєму арсеналі анімаційний серіал, який орієнтований на жінок.

Меган Маркл звернулась до суду

У липні цього року Меган Маркл подала до суду на папарацці через знімок їхнього сина, який був зроблено з безпілотника. Арчі сфотографували на території приватного будинку принца Гаррі та Меган Маркл, що суперечить законодавству штату Каліфорнія, куди переїхала родина.

Джерело: The New York Times, Netflix