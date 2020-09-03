Виконавець ролі Бетмена у новому фільмі від Warner Bros., голлівудський актор Роберт Паттінсон захворів на коронавірус.

Через хворобу зірки довелося призупинити зйомки картини про супергероя, робота над якою відновилася лише кілька днів тому на студіях за межами Лондона.

Представили Warner Bros. не стали коментувати стан здоров’я Паттінсона.

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Однак вони підтвердили, що один з акторів захворів, через це знімальний процес призупинили.

Зйомки нового Бетмена

У лютому 2020 року жителі Лондона стали свідками зйомок нового Бетмена з Робертом Паттінсоном у головній ролі.

Вулицями міста роз’їжджали автомобілі з написом Готем.

Однак через пандемію коронавірусу і карантин процес створення фільму довелося призупинити.

Джерело: Vanity Fair