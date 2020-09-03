Вєрка Сердючка анонсувала новий міні-альбомом Sexy іноземною мовою, який присвятила аудиторії Євробачення.

У ньому чотири композиції – Make It Rain Champagne, Swedish Lullaby, Sexy і Disco Kicks. Всі вони написані і виконані у різних стилях.

Пісні об’єднує лише мета – підіймати людям настрій, йдеться у супровідному тексті.

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Усі музичні композиції Вєрка Сердючка записала спільно зі шведськими партнерами у секретній студії Стокгольма.

Новий альбом Вєрки Сердючки

Про плани Вєрки Сердючки випустити міні-альбом Sexy стало відомо ще у лютому 2020 року.

Про це заявив сам виконавець Андрій Данилко, який виступає під творчим псевдонімом.

Одна з пісень міні-альбому Make It Rain Champagne вже отримала позитивні відгуки аудиторії.