Студія Universal Pictures випустила новий трейлер 25-го фільму про Джеймса Бонда Не час вмирати.

Головну роль зіграв Деніел Крейг. За сюжетом він повертається на службу і його просить про допомогу агент ЦРУ Фелікс Лейтер. Він хоче знайти викраденого вченого.

У новому фільмі Джеймс Бонд розкриє секрет своєї дівчини, яка пов’язана з головним злодієм.

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Також в Не час вмирати зіграв Рамі Малек і Лашана Лінч.

Режисером фільму виступив Кері Фукунага, який працював над Справжнім детективом і Маніяком.

Прем’єра фільму була намічена квітень, але через пандемію була перенесена на 19 листопада 2020 року.

Прем’єра Не час вмирати

Прем’єра фільму була намічена квітень, але через пандемію коронавірусу була перенесена на 19 листопада 2020 року.

У Великій Британії картина вийде в прокат 12 листопада 2020 року, в США — 25 листопада. Дати світового релізу повідомлять додатково.