Російський актор Михайло Єфремов визнав у суді провину в п’яній ДТП в центрі Москви, в якому загинула людина.

— Я визнаю свою провину, – сказав він на початку засідання суду, але після цих слів, йому не дали можливості говорити.

Під час дебатів сторін, прокурор заявив, що вина Єфремова в ДТП зі смертельним результатом доведена.

– Вдалося достовірно встановити хронологію ДТП. Вона сталася на очах у безлічі свідків. Він зайшов в бар Улісс, там був більше ніж півгодини, замість того, щоб викликати таксі або послугу тверезого водія, підсудний свідомо сів за кермо своєї машини. Слідуючи по четвертій смузі, виїхав на зустрічну смугу, не виконав правила ПДР. Перетнув 4-5 смугу та скоїв наїзд на смугу зустрічного руху. Не вжив своєчасних заходів для запобігання ДТП, – сказав він.

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ДТП з Єфремовим

8 червня на Смоленській площі в Москві сталася ДТП за участю Єфремова. Його авто виїхало на зустрічну смугу, де протаранило фургон. Водій помер у лікарні.

Актор перебував за кермом у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.