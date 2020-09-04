Френсіс Форд Коппола завершив зйомку нової версії Хрещеного батька 3

Френсіс Форд Коппола випустив нову версію фільму Хрещений батько 3.

Американський режисер Френсіс Форд Коппола у фільмі змінив початок та кінцівку. Окрім того, були перемонтовані певні сцени і відреставрований звук разом з відео.

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Оновлена ​​версія кінострічки отримає назву Хрещений батько Маріо Пьюзо, Кода: Смерть Майкла Корлеоне.

Нову версію фільму студія Paramount повинна випустити у грудні 2020 роду в обмеженому прокаті, а саме до 30-річчя виходу першого фільму Хрещений батько.

Трохи пізніше після прем’єри картина вийде на DVD і стрімінгових платформах.

Перший два фільми трилогії Хрещений батько вийшли 1972 і 1974 роках і отримали дев’ять Оскарів. Третя частина кінострічки отримала дві премії Золота малина за гру Софії Копполи.

Також Хрещений батько 3 вважали найбільш невдалою частиною з трилогії, яку зняв Френсіс Форд Коппола.

Новий фільм про Джеймса Бонда

Студія Universal Pictures випустила новий трейлер 25-го фільму про Джеймса Бонда Не час вмирати.

Головну роль у фільмі зіграв Деніел Крейг. За сюжетом головний герой повертається на службу, де його просить про допомогу агент ЦРУ Фелікс Лайтер, знайти викраденого вченого.

Джерело: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair