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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Гурт Hurts представив новий альбом Faith

Новий альбом Faith випустив британський гурт Hurts. Презентація п’ятої платівки відбулась 4 вересня після трирічної перерви.

Творці групи Адам Андерсон і Тео Хатчкрафт назвали його поверненням до своєї ранньої творчості.

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– Ми хотіли повернутися до того, що ми робили і чим ми є насправді. Нас завжди приваблювали темні елементи поп-музики, які ми створювали раніше, – заявили музиканти.

На нову платівку надихнула пандемія коронавірус.

Сингл Redemption

17 липня Hurts презентував сингл з альбому під назвою Redemption.

Пісня розповідає про страх і сумніви під час роботи над альбомом Faith. Музика була написаний Адамом Андерсоном, два роки тому на Різдво.

Джерело: Hurts, NME

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