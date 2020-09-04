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Ледве прикрилася простирадлом: Тіна Кароль роздяглася для Vogue

Популярна співачка Тіна Кароль знялася для українського журналу Vogue з нагоди 15-річчя своєї творчості. 18 вересня виходить новий альбом співачки Найти своих.

35-річну виконавицю в Нью-Йорку знімав відомий фешн-фотограф Грег Суолс, який працював з Кім Кардашян, Кайлі Дженнер і Кеті Перрі.

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Тіна Кароль приміряла кілька образів, зокрема вона роздяглася для одного чорно-білого знімка. Співачки в одному пуловері позує на ліжку, а інтимні місця прикриті простирадлом.

27 серпня Тіна Кароль записала трек зі Snoop Dogg. Через карантин композиція вийшла без кліпу, автори вирішили обмежитись lyric-відео.

За словами одного зі співавторів хіта, пісня Blow Your Mind – це результат трирічної роботи.

Джерело: Vogue

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