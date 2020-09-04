Настя Каменських – A HUEVO: премєра кліпу

Популярна українська співачка Настя Каменських представила новий кліп на пісню A HUEVO.
Ролик вона опублікувала на своєму Youtube-каналі.
Вона зазначила, що ця пісня увійде до її нового альбому, який вийде 18 вересня.
Також у своїх соцмережах співачка закликала залишати коментарі під відео, адже їй важливо почути думку фанатів.
– Друзі, я дуже рада представити вам своє нове відео!
Діліться, на який секунді кліпу захотілося танцювати? – написала під кліпом співачка.
Читайте: З квітами посеред поля: оголена Настя Каменських вразила новим фото
Режисером нового кліпу Насті Каменських став Леонід Колосовський, а слова пісні належать самій співачці.
Це вже третя спільна робота Насті і Леоніда в сольному проекті NK, і кожна з робіт вражає яскравими фарбами і епатажем, набираючи десятки мільйонів переглядів.
Трек Воспоминания
У травні Настя Каменських презентувала свій попередній кліп – романтичне відео пісню Воспоминания.
Відео знімали у дворі будинку артистки. Крім того, ролик переповнений архівними, романтичними кадрами Насті Каменських та її чоловіка Потапа.