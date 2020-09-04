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Напівоголені дівчата та чоловіки в масках: NK випустила кліп A Huevo (16+)

Популярна українська співачка Настя Каменських представила новий кліп на пісню A HUEVO.

Ролик вона опублікувала на своєму Youtube-каналі.

Вона зазначила, що ця пісня увійде до її  нового альбому, який вийде 18 вересня.

Настя Каменських – A HUEVO: премєра кліпу

Також у своїх соцмережах співачка закликала залишати коментарі під відео, адже їй важливо почути думку фанатів.

– Друзі, я дуже рада представити вам своє нове відео!

Діліться, на який секунді кліпу захотілося танцювати? – написала під кліпом співачка.

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Режисером нового кліпу Насті Каменських став Леонід Колосовський, а слова пісні належать самій співачці.

Настя Каменських – A HUEVO: премєра кліпу

Це вже третя спільна робота Насті і Леоніда в сольному проекті NK, і кожна з робіт вражає яскравими фарбами і епатажем, набираючи десятки мільйонів переглядів.

Трек Воспоминания

У травні Настя Каменських презентувала свій попередній кліп – романтичне відео пісню Воспоминания.

Відео знімали у дворі будинку артистки. Крім того, ролик переповнений архівними, романтичними кадрами Насті Каменських та її чоловіка Потапа.

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