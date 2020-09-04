Я повісив зброю: Роберт Дауні-молодший заявив про відхід із Marvel

Актор Роберт Дауні-молодший ще раз підтвердив, що закінчив із кінематографічним всесвітом Marvel.

Про те, що його спільні зі студією проекти завершені, Дауні розповів у подкасті SmartLess.

– Усе завершено. Що стосується мене, я повісив зброю, – сказав актор.

Ходили чутки, що в наступному фільмі Marvel Чорна вдова будуть сцени із Залізною людиною, які стануть флешбеками у стрічці.

Однак, чи з’явиться персонаж Дауні у фільмі, прем’єра якого відбудеться 5 листопада, поки не відомо.

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Дауні-молодший підтвердив заяву 2019 року

Коментар Роберта Дауні-молодшого для SmartLess перегукується з його заявою, зробленою у вересні минулого року.

Тоді актор заявив, що “йому потрібно було піти з Marvel”, і назвав партнерів за знімальним майданчиком винятковими людьми.

Джерело: Digital Spy