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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

День народження Фредді Мерк’юрі: 5 маловідомих фактів і найкращі пісні

5 вересня 2020 року мало бути  74 роки з дня народження легендарного співака Фредді Мерк’юрі.

Британський співак помер від СНІДу на 45-му році життя.

Справжнє ім’я артиста Фаррух Булсара. Батько його працював касиром при Верховному суді Англії і Уельсу. Коли Меркьюрі було шість років, у нього з’явилася сестра Кашміру.

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Факти ICTV підготували маловідомі факти про життя Фредді Мерк’юрі.

  • У десять років Фредді Мерк’юрі став чемпіоном школи з настільного тенісу, а в 12 років отримав кубок за перемогу в юнацькому багатоборстві.
  • Коли у сім’ї були серйозні фінансові проблеми, Фредді Меркь’рі працював пакувальником в відділі постачання аеропорту і вантажником на торговому складі.
  • У травні 1996 року Фредді Меркь’рі навчався на кафедрі графічного ілюстрування.
  • Фредді став автором першої пісні Queen, що потрапила в британські чарти.
  • Після смерті Фредді Мерк’юрі кремували. Тільки його сім’я і Мері Остін знали, де покоїться прах музиканта. Це було його бажанням.

17 серпня 52 роки мало виповнитися легендарному українському співакові Кузьмі Скрябіну.

Він мріяв стати лікарем-неврологом, однак, через обставини, він вступив до ПТУ на штукатура і тільки потім став студентом Петрозаводского медінституту.

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