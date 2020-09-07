Українська телеведуча Ольга Фреймут, яка два тижні тому захворіла на коронавірус, повідомила, що поборола Covid-19.
В Instagram вона розповіла про симптоми хвороби – від початку і до одужання.
– Все почалося з сильного головного болю, який не могли втамувати навіть найсильніші пігулки. Одну ніч я не змогла заснути ні на хвилину, бо до мігрені додалися болі у плечах. Здавалося, лежу під колесами вантажівки, – написала Фреймут.
Потім з’явилося печіння в ребрах, підвищилася температура, тому відразу записалася на тест, який виявився позитивним.
Телеведуча каже, що згодом зникли запахи, їсти не могла декілька днів – лише пила воду і вітамін С.
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– Ця хвороба повністю виснажує душу, занурює в апатію. У мене були каламутні і темні думки. Найстрашніше в коронавірусі – його підступний індивідуальний підхід. До когось він лагідний, а для когось – фатальний. Мені пощастило, – підсумувала Ольга Фреймут.
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Друзі! Я поборола COVID… навіть не віриться. Вдячна всім за підтримку. Рідним – за любов і турботу. Результати ПЛР- тестування ( з вірусом і без) – у мене в сторіз. ⠀ Підступна зараза, яка має багато облич. Не пасує говорити про хвороби та немочі , але я коротко опишу симптоми. Бо багато з вас мене просили це зробити. ⠀ Все розпочалося зі сильного головного болю, який не могли згасити навіть найсильніші пігулки. ⠀ Одну ніч я не змогла заснути ні на хвилину, бо до мігрені додалися болі у плечах. Здавалося, лежу під колесами вантажівки. Думала – через тренування. ⠀ Згодом до цих болей почало викручувати та пекти ребра. Піднялася температура. Я одразу ж записалася на тест. ⠀ Наступного дня отримала позитивний результат. ⠀ Тоді ж повністю зникли запахи. Їсти не могла декілька днів – пила багато води і вітамін С. Ця хвороба повністю виснажує душу, занурює в апатію. У мене були каламутні і темні думки. ⠀ Найстрашніше в коронавірусі – його підступний індивідуальний підхід. До когось він лагідний, комусь – фатальний. ⠀ Мені пощастило, але я прошу вас не приміряти мою історію на себе; не обманювати себе – і якщо є сумніви, звертатися до лікаря. ⠀ Нехай Матінка Божа береже вас та рідних.❤️ історія @ilyapadzina у нього на сторінці
Коронарівус у Фреймут
23 серпня телеведуча Ольга Фреймут підтвердила, що у неї позитивний тест на Covid-19.
Де і коли підхопила вірус, вона не знає, але про свою хворобу відразу попередила усіх контактних осіб і зупинила всі проекти та роботу.
Водночас Фреймут не госпіталізували, весь час вона перебувала вдома на самоізоляції.
Фото: Ольга Фреймут