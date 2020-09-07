Українська телеведуча Ольга Фреймут, яка два тижні тому захворіла на коронавірус, повідомила, що поборола Covid-19.

В Instagram вона розповіла про симптоми хвороби – від початку і до одужання.

– Все почалося з сильного головного болю, який не могли втамувати навіть найсильніші пігулки. Одну ніч я не змогла заснути ні на хвилину, бо до мігрені додалися болі у плечах. Здавалося, лежу під колесами вантажівки, – написала Фреймут.

Потім з’явилося печіння в ребрах, підвищилася температура, тому відразу записалася на тест, який виявився позитивним.

Телеведуча каже, що згодом зникли запахи, їсти не могла декілька днів – лише пила воду і вітамін С.

Читайте: У Юлії Тимошенко виявили коронавірус

– Ця хвороба повністю виснажує душу, занурює в апатію. У мене були каламутні і темні думки. Найстрашніше в коронавірусі – його підступний індивідуальний підхід. До когось він лагідний, а для когось – фатальний. Мені пощастило, – підсумувала Ольга Фреймут.

Коронарівус у Фреймут

23 серпня телеведуча Ольга Фреймут підтвердила, що у неї позитивний тест на Covid-19.

Де і коли підхопила вірус, вона не знає, але про свою хворобу відразу попередила усіх контактних осіб і зупинила всі проекти та роботу.

Водночас Фреймут не госпіталізували, весь час вона перебувала вдома на самоізоляції.

Фото: Ольга Фреймут