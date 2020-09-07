Сергій Колтаков помер після важкої хвороби

Відомий радянський та російський актор Сергій Колтаков помер на 65-му році життя.

Довгий час артист боровся із важкою хворобою.

Найвідоміші ролі Сергія Колтакова – у фільмах Брати Карамазови (2008), Мамо, не горюй (1998) та Союз порятунку (2019).

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Смерть Сергія Колтакова підтвердив російський актор Семен Сліпаков.

– Тонкий, розумний, талановитий, безстрашний, з чудовим почуттям гумору. Прощайте, Сергію Михайловичу! Вас буде дуже сильно не вистачати.

Також свої співчуття висловив режисер Григорій Константинопольський, який підтвердив, що під час зйомок в останніх фільмах Сергій Колтаков був тяжко хворим, і всі це помічали.

– Сергій – людина безстрашна, вільна. Він яскраво жив, – зазначив режисер.

Час та місце проведення церемонії прощання з Сергієм Колтаковим оголосять незабаром.

Смерть Бориса Клюєва

1 вересня відомий російський актор Борис Клюєв помер внаслідок тривалої боротьби з раком.

Онкологію (рак легень) артисту діагностували у 2018 році.

Борис Клюєв найбільше прославився своєю грою у серіалі Вороніни – йому дісталася роль батька головного героя, Миколи Петровича Вороніна.

Також актор знявся в десятках радянських і російських фільмах.