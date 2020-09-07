Сергій Колтаков – найкращі фільми

На 65-му році життя помер російський актор Сергій Колтаков.

За словами колег, артист довгий час боровся із важкою хворобою.

Протягом своєї акторської кар’єри Сергій Колтаков знявся майже у 50 радянських та російських кінострічках.

У фільмі Союз порятунку, який вийшов у 2019 році, актор зіграв роль графа Миколу Мордвинова – одного з найбільш ліберальних представників царського уряду. Фільм розповідає історію повстання декабристів у Російській імперії на початку XIX століття.

Екранізація роману Федора Достоєвського Брати Карамазови у 2008 році подарувала Сергію Колтакову роль старшого брата Федора. Зйомки багатосерійного фільму проходили у Росії та Білорусі.

У 2018 році актор знявся у художньо-історичному серіалі Світлана, який розповідає історію доньки Йосипа Сталіна – Світлани Аллілуєвої. Сергій Колтаков зіграв роль самого “вождя народів”.

Успіхи акторства Сергія Колтакова було вшановано орденом ФСБ Росії – нагорода дісталася за роль офіцера НКВС полковника Буртасова у фільмі Врятуйте наші душі.

Окрім цього, Колтаков знявся у російському фільмі Диверсант. Крим, який було присвячено 75-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні. Зйомки відбувалися безпосередньо на півострові, тому актора внесли до списку “нев’їздних” на територію України.

Смерть Сергія Колтакова

Російський і радянський актор Сергій Колтаков помер ввечері 7 вересня.

Співчуття висловили близькі і колеги артиста: режисер Григорій Константинопольський підтвердив, що Колтаков тривалий час хворів, проте продовжував зніматися у фільмах.

Офіційна причина смерті, а також час і місце церемонії прощання з Сергієм Колтаковим поки не розголошуються.