Сергій Колтаков – біографія і подробиці життя

Радянський та російський актор Сергій Колтаков народився 10 грудня 1955 року у місті Барнаул. Його батько був військовим, тому не хотів, щоб син став актором.

Однак Сергій Колтаков таки вступив на акторський факультет Саратовського театрального училища ім. І. А. Слонова, а у 1979 році закінчив акторський факультет Державного інституту театрального мистецтва у Москві.

Після того, як молодий актор отримав диплом, він прийшов у Театр імені Маяковського. Потім була служба в армії, а у 1982 він влаштувався у Московському драматичному театрі імені Станіславського. Однак пробув там недовго. Актора звільнили за статею, оскільки він почав багато зніматися в кіно і не приходив на репетиції.

Тому у 1989 році він прийшов у Московський художній театр імені Чехова.

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У 90-х Сергій Колтаков знімався переважно в епізодичних і другорядних ролях. Дебютував актор у 1981 році, коли зіграв роль Павла у фільмі Гліба Панфілова Валентина.

З початку 2000-х Сергій Колтаков знімався у багатосерійних телефільмах.

У 2006 році актор був номінований на російську театральну премію Чайка за роль Свидригайова у виставі Сни Родіона Романовича.

А через два роки, у 2008-му, він отримав премію ФСБ у номінації Акторська робота за роль офіцера НКВС полковника Буртасова у фільмі Врятуйте наші душі.

Російський актор Сергій Колтаков помер 7 вересня на 65 році життя. Артист довгий час боровся з важкою хворобою.