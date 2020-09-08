PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Олександр Балабанов виступить на дитячому Євробаченні 2020 від України

14-річний Олександр Балабанов з піснею Відкривай переміг у національному відборі на дитяче Євробачення 2020, що відбудеться 29 листопада у Варшаві.

Він став найкращим з-поміж 11 учасників нацвідбору за результатами оцінювання журі та онлайн-голосування.

За Балабанова віддали свої голоси п’ятеро з восьми членів журі, повідомивши про це в Instagram. Зокрема – Аліна Паш, Тарас Тополя, Руслана Хазіпова, Тімур Мірошниченко та Дмитро Шуров.

Джамала голосувала за Ярослава Політова, Лариса Клюєвська та Любов Морозова – за Олену Усенко.

Читайте: Телеглядачі обрали найкращу пісню за всю історію Євробачення

Так виглядає п’ятірка за результатами онлайн-голосування:

  1. Данієла Шапочнікова – 39,98% (1 бал);
  2. Олена Усенко – 16,61%;
  3. Ярослав Політов – 14,27%;
  4. Олександр Балабанов – 12,6%;
  5. Анжеліна Макфарлейн – 3,6%.
Дитяче Євробачення 2020

Фото: Суспільне

Що відомо про Олександра Балабанова

Йому 14 років. Народився в Донецьку, з чотирьох років співав у дитячому колективі. Коли хлопцю виповнилося 8 років, родина переїхала до Києва.

У столиці Олександр почав опановувати естрадний вокал та вступив до школи мистецтв на музичне відділення.

За цей час він став переможцем та лауреатом майже 40 міжнародних та всеукраїнських вокальних конкурсів і фестивалів.

Балабанов вільно говорить англійською, вивчає німецьку та турецьку.

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

#uajesc2020 В дитинстві мені довелось чимало поїздити по різних конкурсах, і ось прийшов час самому побути у складі журі! У національному відборі на дитячий пісенний конкурс Євробачення-2020 я віддаю свій голос за @balabanovalex ????Сашко – самобутній вокаліст, харизматичний та впевнений юний артист, але найбільше у ньому чіпляє те, як він відчуває музику і кайфує від неї. Я вірю, що такий щирий та талановитий музикант зможе прозвучати якісно у будь-якому форматі. Олександре, удачі, і нехай тебе відкриє весь світ. ???? love, peace, music

Публикация от Dmitry Shurov (@dmitry_shurov)

Дитяче Євробачення 2020

Дитячий пісенний конкурс Євробачення 2020 відбудеться 29 листопада у Варшаві (Польща).

В Україні нацвідбір для участі у конкусі розпочався ще 5 серпня.

Цього року Суспільне вперше змінило правила. Дітям дозволили представляти не лише власні пісні, а й кавери. А відбір та голосування проходили в режимі онлайн.

Джерело: Суспільне

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка