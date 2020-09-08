14-річний Олександр Балабанов з піснею Відкривай переміг у національному відборі на дитяче Євробачення 2020, що відбудеться 29 листопада у Варшаві.

Він став найкращим з-поміж 11 учасників нацвідбору за результатами оцінювання журі та онлайн-голосування.

За Балабанова віддали свої голоси п’ятеро з восьми членів журі, повідомивши про це в Instagram. Зокрема – Аліна Паш, Тарас Тополя, Руслана Хазіпова, Тімур Мірошниченко та Дмитро Шуров.

Джамала голосувала за Ярослава Політова, Лариса Клюєвська та Любов Морозова – за Олену Усенко.

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Так виглядає п’ятірка за результатами онлайн-голосування:

Данієла Шапочнікова – 39,98% (1 бал); Олена Усенко – 16,61%; Ярослав Політов – 14,27%; Олександр Балабанов – 12,6%; Анжеліна Макфарлейн – 3,6%.

Що відомо про Олександра Балабанова

Йому 14 років. Народився в Донецьку, з чотирьох років співав у дитячому колективі. Коли хлопцю виповнилося 8 років, родина переїхала до Києва.

У столиці Олександр почав опановувати естрадний вокал та вступив до школи мистецтв на музичне відділення.

За цей час він став переможцем та лауреатом майже 40 міжнародних та всеукраїнських вокальних конкурсів і фестивалів.

Балабанов вільно говорить англійською, вивчає німецьку та турецьку.

Дитяче Євробачення 2020

Дитячий пісенний конкурс Євробачення 2020 відбудеться 29 листопада у Варшаві (Польща).

В Україні нацвідбір для участі у конкусі розпочався ще 5 серпня.

Цього року Суспільне вперше змінило правила. Дітям дозволили представляти не лише власні пісні, а й кавери. А відбір та голосування проходили в режимі онлайн.

Джерело: Суспільне