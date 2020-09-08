14-річний Олександр Балабанов з піснею Відкривай переміг у національному відборі на дитяче Євробачення 2020, що відбудеться 29 листопада у Варшаві.
Він став найкращим з-поміж 11 учасників нацвідбору за результатами оцінювання журі та онлайн-голосування.
За Балабанова віддали свої голоси п’ятеро з восьми членів журі, повідомивши про це в Instagram. Зокрема – Аліна Паш, Тарас Тополя, Руслана Хазіпова, Тімур Мірошниченко та Дмитро Шуров.
Джамала голосувала за Ярослава Політова, Лариса Клюєвська та Любов Морозова – за Олену Усенко.
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Так виглядає п’ятірка за результатами онлайн-голосування:
- Данієла Шапочнікова – 39,98% (1 бал);
- Олена Усенко – 16,61%;
- Ярослав Політов – 14,27%;
- Олександр Балабанов – 12,6%;
- Анжеліна Макфарлейн – 3,6%.
Що відомо про Олександра Балабанова
Йому 14 років. Народився в Донецьку, з чотирьох років співав у дитячому колективі. Коли хлопцю виповнилося 8 років, родина переїхала до Києва.
У столиці Олександр почав опановувати естрадний вокал та вступив до школи мистецтв на музичне відділення.
За цей час він став переможцем та лауреатом майже 40 міжнародних та всеукраїнських вокальних конкурсів і фестивалів.
Балабанов вільно говорить англійською, вивчає німецьку та турецьку.
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#uajesc2020 В дитинстві мені довелось чимало поїздити по різних конкурсах, і ось прийшов час самому побути у складі журі! У національному відборі на дитячий пісенний конкурс Євробачення-2020 я віддаю свій голос за @balabanovalex ????Сашко – самобутній вокаліст, харизматичний та впевнений юний артист, але найбільше у ньому чіпляє те, як він відчуває музику і кайфує від неї. Я вірю, що такий щирий та талановитий музикант зможе прозвучати якісно у будь-якому форматі. Олександре, удачі, і нехай тебе відкриє весь світ. ???? love, peace, music
Дитяче Євробачення 2020
Дитячий пісенний конкурс Євробачення 2020 відбудеться 29 листопада у Варшаві (Польща).
В Україні нацвідбір для участі у конкусі розпочався ще 5 серпня.
Цього року Суспільне вперше змінило правила. Дітям дозволили представляти не лише власні пісні, а й кавери. А відбір та голосування проходили в режимі онлайн.
Джерело: Суспільне