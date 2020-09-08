Російський актор Михайло Єфремов спокійно сприйняв вирок, який був винесений Пресненським судом у справі про смертельну ДТП з його участю.

Актор слухав рішення суду з опущеним в стіл поглядом. Поруч з ним стояв його адвокат Ельман Пашаєв.

Після оголошення вироку на Єфремова наділи наручники. Його завели в акваріум, де він чекатиме автозаку.

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Біля суду з самого ранку зібрався натовп шанувальників і противників Єфремова. Після винесення вироку багато хто почав скандувати “Мало!”. Інша частина кричала “Невинний!”.

Єфремову зарахували в покарання час, проведений під домашнім арештом. Таким чином з восьми років йому залишилося сидіти сім років і 10,5 місяців.

Віце-президент російського підрозділу Міжнародного комітету захисту прав людини Іван Мельников заявив, що Єфремов зможе розраховувати на УДО після того, як відбуде не менше половини терміну.

ДТП з Єфремовим і рішення суду

8 червня в Москві сталася ДТП за участю Єфремова. Актор у стані алкогольного і наркотичного сп’яніння за кермом автомобіля виїхав на зустрічну смугу і врізався у фургон.

Водій фургона Сергій Захаров був госпіталізований з відкритим переломом стегна, переломом ребер, закритою черепно-мозковою травмою, але помер у лікарні.

Єфремов був відправлений під домашній арешт на час суду.

5 серпня в суді Єфремов заявив, що не визнає свою провину в смертельній ДТП, тому що нічого не пам’ятає.

8 вересня актора було засуджено до восьми років позбавлення волі в колонії суворого режиму.