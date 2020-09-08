Російський музикант Сергій Шнуров написав вірш про винесення вироку у справі Михайла Єфремова.

Артист опублікував вірш у себе у соцмережах, після того, як у суді зачитали вирок.

– На всех парах давил на газ

Последовательно гнал и жал.

И вот приехал, все финал.

Багато підписників Шнурова розійшлися в думках. Хтось вважає, що ці рядки звучать заслужено в адресу Михайла, а хтось дотримується думку, що такий пост – це занадто жорстоко з боку артиста.

Вирок Єфремова

Сьогодні, 8 вересня, Михайла Єфремова засудили до 8 років позбавлення волі.

З актора стягнули 800 тис. рублів на користь старшого сина загиблого. Також його позбавили прав на три роки.

Пресненський суд визнав Єфремова винним у смертельному ДТП, а також у тому, що актор перебував за кермом в стані алкогольного сп’яніння.

8 червня в центрі Москви сталася ДТП за участю Єфремова. Його авто виїхало на зустрічну смугу і врізалося у фургон, в якому їхав Сергій Захаров.

Водія забрали в лікарню з серйозними травмами, де він і помер.