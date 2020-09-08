Російський музикант Сергій Шнуров написав вірш про винесення вироку у справі Михайла Єфремова.
Артист опублікував вірш у себе у соцмережах, після того, як у суді зачитали вирок.
– На всех парах давил на газ
Последовательно гнал и жал.
И вот приехал, все финал.
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Судьба несёт неудержимо, С подмостков, через суд на кичу. Восьмёрка общего режима… «Артистом» там его все кличут. Он был мне друг. Давай! Налей! Эх, Мишка, Мишка, ты ли это? Не ждут уже твоих ролей Как гражданина и поэта. Бухали. Да. Были года. Угар всенощный и буза. С тобой ведь мог бы быть тогда… Но, я нажал на тормоза. Из бара ты бежал в магаз, Вонзив в себя бухла кинжал. На всех парах давил на газ Последовательно гнал и жал. И вот приехал, всё финал Эх, Мишка, Мишка, ты ли это? Только ленивый не пинал, И гражданина и поэта.
Багато підписників Шнурова розійшлися в думках. Хтось вважає, що ці рядки звучать заслужено в адресу Михайла, а хтось дотримується думку, що такий пост – це занадто жорстоко з боку артиста.
Вирок Єфремова
Сьогодні, 8 вересня, Михайла Єфремова засудили до 8 років позбавлення волі.
З актора стягнули 800 тис. рублів на користь старшого сина загиблого. Також його позбавили прав на три роки.
Пресненський суд визнав Єфремова винним у смертельному ДТП, а також у тому, що актор перебував за кермом в стані алкогольного сп’яніння.
8 червня в центрі Москви сталася ДТП за участю Єфремова. Його авто виїхало на зустрічну смугу і врізалося у фургон, в якому їхав Сергій Захаров.
Водія забрали в лікарню з серйозними травмами, де він і помер.