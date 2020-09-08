Михайла Єфремова засудили до 8 років позбавлення волі.

З актора стягнули 800 тис. рублів на користь старшого сина загиблого. Також його позбавили водійського посвідчення на три роки.

Пресненський суд визнав Єфремова винним у смертельній ДТП, а також те, що актор перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

– Визнаний винним у скоєнні злочину, передбаченого пунктом А частини 4 статті 264 КК РФ (порушення правил дорожнього руху, що призвело з необережності до смерті людини, вчинене особою у стані сп’яніння), — йдеться у вироку.

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Суд визнав, що лікарі зробили все можливе для порятунку загиблого в ДТП водія Сергія Захарова. Раніше адвокат Єфремова стверджував, що зусиль медиків було недостатньо.

Також суд не прийняв аргументи захисту про те що до смерті Захарова привели очевидці, які поставили на колеса його авто.

Під час винесення вироку суд виходив з того, що Єфремов не визнав провину.

Звинувачення просило суд засудити актора до 11 років позбавлення волі.

ДТП з Єфремовим

8 червня в центрі Москви сталася ДТП за участю Єфремова. Його авто виїхало на зустрічну смугу і врізалося у фургон, в якому знаходився Сергій Захаров.

Водій фургона був госпіталізований з відкритим переломом стегна, переломом ребер, закритою черепно-мозковою травмою, але помер у лікарні.

Було встановлено, що Єфремов перебував за кермом у стані сильного алкогольного та наркотичного сп’яніння. Актор був відправлений під домашній арешт на час суду.

5 серпня в суді Єфремов заявив, що не визнає свою провину в смертельній ДТП, тому що нічого не пам’ятає. Однак 3 вересня він змінив свідчення.