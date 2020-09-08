A Huevo з латино-американського означає Круто. Про це в програмі 2POPODCAST з Потапом і Позитивом розповіла співачка Настя Каменських.

За її словами, це слово для пісні вибрали не просто так.

– Коли ми були в Латинській Америці разом з чоловіком (Потапом – Ред.), І я кажу, наприклад таксисту, a huevo, він звертає увагу і питає, звідки ви знаєте це слово. Це сленг, як ніби ми між собою тільки таке знаємо, – розповіла Настя Каменських.

Також співачка поділилася, що її новий альбом називатиметься Eclectica.

– Слово обрано не просто так. Воно означає багатогранність. Альбом виходить 18 вересня, він експериментальний, багато, напевно, навіть не могли мене представити в такому амплуа. Кожна пісня дуже оригінальна. Eclectica – тому що багатогранна я. Я вмію і співаю дуже багато різного матеріалу, – додала Каменських.

За словами артистки, з новим альбомом їй допоміг її чоловік Потап.

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Свій новий трек A Huevo Настя Каменських представила 4 вересня. Режисером нового кліпу Насті Каменських став Леонід Колосовський, а слова пісні належать самій співачці.

Це вже третя спільна робота Насті і Леоніда в сольному проекті NK, і кожна з робіт вражає яскравими фарбами і епатажем.