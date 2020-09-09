Шоу Сімейство Кардашян закривається через 14 років ефіру. За цей час у реаліті-шоу вийшло 20 сезонів.

Закриття відбудеться в 2021 році. На шанувальників чекає фінальний сезон.

Про це повідомила Кім Кардашян.

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– Дуже вдячна всім, хто спостерігав і підтримував мене і мою сім’ю протягом останніх 14 років. Це шоу зробило нас такими, якими ми є, і я назавжди залишуся в боргу перед тими, хто зіграв роль у формуванні нашої кар’єри і назавжди змінив наше життя, – написала вона.

Причину закриття шоу вона не назвала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 8 Сен 2020 в 2:34 PDT

Сімейство Кардашян – американське реаліті-шоу. Його прем’єра відбулася в жовтні 2007 року на телеканалі.

Шоу розповідає про життя сім’ї Кім Кардашян та її сестер.