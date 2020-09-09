Вирок Михайлу Єфремову: адвокат подав апеляцію

Вирок Михайлу Єфремову, який збив людину у смертельному ДТП в Москві, буде оскаржено у суді.
Про це журналістам повідомив адвокат скандального актора Ельман Пашаєв.
– Так, коротку скаргу-апеляцію я подав уже сьогодні, – заявив він.
Під час судових засідань у справі Єфремова адвокат Пашаєв попереджав, що буде оскаржувати вирок, якщо він передбачатиме реальне тюремне ув’язнення.
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Вирок Єфремову
8 вересня Пресненський районний суд Москви визнав Михайла Єфремова винним у загибелі Сергія Захарова під колесами автомобіля актора.
Вирок передбачає вісім років позбавлення волі у колонії загального режиму.
На захист Єфремова вже виступили деякі російські представники шоу-бізнесу, зокрема актор Іван Охлобистін.
Він звернувся з відкритим листом до президента РФ з проханням помилувати Михайла Єфремова.
Фото: ТАСС