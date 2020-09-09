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Адвокат оскаржив вирок акторові Михайлу Єфремову

Вирок Михайлу Єфремову, який збив людину у смертельному ДТП в Москві, буде оскаржено у суді.

Про це журналістам повідомив адвокат скандального актора Ельман Пашаєв.

– Так, коротку скаргу-апеляцію я подав уже сьогодні, – заявив він.

Під час судових засідань у справі Єфремова адвокат Пашаєв попереджав, що буде оскаржувати вирок, якщо він передбачатиме реальне тюремне ув’язнення.

Читайте: Спокійний з опущеним поглядом: як Єфремов слухав вирок суду

Вирок Михайлу Єфремову: адвокат подав апеляцію

Вирок Єфремову

8 вересня Пресненський районний суд Москви визнав Михайла Єфремова винним у загибелі Сергія Захарова під колесами автомобіля актора.

Вирок передбачає вісім років позбавлення волі у колонії загального режиму.

На захист Єфремова вже виступили деякі російські представники шоу-бізнесу, зокрема актор Іван Охлобистін.

Він звернувся з відкритим листом до президента РФ з проханням помилувати Михайла Єфремова.

Фото: ТАСС

Джерело: ТАСС

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