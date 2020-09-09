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Більше ролей для ЛГБТ та расових груп: Оскар запровадив нові стандарти до номінації Найкращий фільм

Кіноакадемія запровадила нові стандарти для картин, які хочуть отримати премію Оскар в категорії Найкращий фільм.

Згідно нових правил, у фільмі, який претендує на премію, має бути не менше 30% другорядних ролей у представників ЛГБТ, расових або етнічних груп, жінок або людей з інвалідністю.

Також мінімум один з головних акторів повинен бути з недостатньо представленої расової або етнічної групи.

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Це правило почне діяти з 2024 року.

У Кіноакадемії вважають, що такі правила урізноманітнять кіноіндустрію.

Решта категорій залишаться без змін, а анімаційні, документальні та міжнародні картини, що претендують на Найкращий фільм, розглядатимуться окремо.

Оскар 2021

Оскар в 2021 році перенесли на 25 квітня. Це сталося вперше за майже 100-річну історію церемонії.

Спочатку премія повинна була пройти 28 лютого, але дата була перенесена через пандемію коронавірусу.

Джерело: Variety

Фото: Dreamstime

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