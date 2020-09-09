Культова нью-метал-група Slipknot виступить у Києві в рамках фестивалю UPark Festival.
Виступ музикантів заплановано на 18 липня 2021 року.
Купити квитки на Slipknot можна буде з 11 вересня.
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UPark Festival 2020-2021
UPark Festival 2020 перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу.
Організатори пообіцяли докласти максимум зусиль, щоб перенести всіх анонсованих артистів на наступний рік.
My Chemical Romance і Sum41 вже підтвердили свою участь. З нових анонсів фестивалю-Deftones і Gorillaz.