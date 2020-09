У минулі вихідні зірка бойовиків Том Круз поїхав до Норвегії для зйомок у фільмі Місія нездійсненна 7, який вийде у наступному році.

Круз взяв участь у трюку, під час якого з’їхав на мотоциклі з гігантської рампи, побудованої на вершині гори, а потім “зістрибнув” з нього перед тим, як байк впав на землю.



58-річний актор, не надягаючи шолом, повторив цю дію чотири рази.

Схоже, що Круз використав для трюку злегка модифікований мотоцикл Honda CR450R, який в основному використовується для мотокросу і суперкросу.

