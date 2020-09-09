У минулі вихідні зірка бойовиків Том Круз поїхав до Норвегії для зйомок у фільмі Місія нездійсненна 7, який вийде у наступному році.
Круз взяв участь у трюку, під час якого з’їхав на мотоциклі з гігантської рампи, побудованої на вершині гори, а потім “зістрибнув” з нього перед тим, як байк впав на землю.
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58-річний актор, не надягаючи шолом, повторив цю дію чотири рази.
Схоже, що Круз використав для трюку злегка модифікований мотоцикл Honda CR450R, який в основному використовується для мотокросу і суперкросу.
Tom Cruise, 58, leaps from a speeding motorbike during action sequence https://t.co/CkULgOiFqd via @DailyMailCeleb
— tom cruise forever. (@tomcforever) August 23, 2020
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Топ Круз в Україні
У 2019 році Том Круз здійснив міні тур Україною. Після візиту до Києва і Одеси, Том Круз прилетів до Львова.
Під час поїздок українськими містами актор зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським та мером Львова Андрієм Садовим.
Джерело: Foxnews