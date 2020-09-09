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Том Круз стрибнув на мотоциклі зі скелі в Норвегії

У минулі вихідні зірка бойовиків Том Круз поїхав до Норвегії для зйомок у фільмі Місія нездійсненна 7, який вийде у наступному році.

Круз взяв участь у трюку, під час якого з’їхав на мотоциклі з гігантської рампи, побудованої на вершині гори, а потім “зістрибнув” з нього перед тим, як байк впав на землю.

 

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Публикация от Christopher McQuarrie (@christophermcquarrie)


58-річний актор, не надягаючи шолом, повторив цю дію чотири рази.

Схоже, що Круз використав для трюку злегка модифікований мотоцикл Honda CR450R, який в основному використовується для мотокросу і суперкросу.

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Топ Круз в Україні

У 2019 році Том Круз здійснив міні тур Україною. Після візиту до Києва і Одеси, Том Круз прилетів до Львова.

Під час поїздок українськими містами актор зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським та мером Львова Андрієм Садовим.

Джерело: Foxnews

Фото: Dreamstime

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