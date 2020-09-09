Російський актор Михайло Єфремов, якого напередодні засудили до восьми років колонії, отримав першу передачу в СІЗО.

Член Громадської спостережної комісії Москви Марина Литвинович повідомила, що у ній були чай, цукор і цигарки.

– Почувається він нормально, жодних скарг не надходило. На сніданок була вівсяна каша, актор сказав, що із задоволенням все з’їв, – додала Литвинович.

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Також Михайло Єфремов розповів, що у вівторок дивився футбол із ув’язненими. Він говорить про своїх сусідів як про цілком адекватних, нормальних людей.

Водночас ЗМІ повідомляють, що сім’я артиста шукає йому нового адвоката.

За що засудили Михайла Єфремова

8 вересня суд визнав винним Михайла Єфремова у ДТП, в результаті якої загинув чоловік. На той момент актор перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Михайла Єфремова засудили до восьми років позбавлення волі у колонії загального режиму.

З актора стягнули 800 тис. рублів на користь старшого сина загиблого, а також позбавили водійського посвідчення на три роки.