Зйомки фільму Борат 2 завершені і він вже був продемонстрований керівникам студій.

За сюжетом головний герой, роль якого виконав Саша Барон Коен, вважатиме себе знаменитістю після успіху першого фільму. Він намагатиметься ховатися, видаючи себе за іншу людину.

Відомо, що Коен хоче випустити фільм до виборів у США 3 листопада 2020 року.

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Метою є залучення до участі у виборах молодих виборців.

Нові стандарти премії Оскар

9 вересня стало відомо, що Кіноакадемія ввела нові стандарти для картин, які хочуть отримати премію Оскар в категорії Найкращий фільм.

У стрічці, яка претендує на премію, має бути не менше 30% другорядних ролей у представників ЛГБТ, расових або етнічних груп, жінок або людей з інвалідністю. Мінімум один з головних акторів повинен бути з недостатньо представленої расової або етнічної групи.

Джерело: Collider