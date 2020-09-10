Українська співачка Alyona Alyona записала пісню і кліп про домашнє насильство. Називається вона Сумно.

У кліпі знялася Анастасія Лугова, яку побив і намагався зґвалтувати невідомий чоловік в поїзді Маріуполь – Київ в ніч на 1 серпня.

– Це ніби слова з моєї душі, ніби написані мною. Коли я була в лікарні, мені дуже хотілося кричати про те, що не треба мовчати про насильство і не треба соромитися цієї теми, – написала Лугова.

Alyona Alyona закликала всіх, хто пережив насильство над собою або став свідком, розповісти про це.

– Адже якщо хоч одне життя буде врятоване, це вже велике досягнення, – написала співачка.

Напад на Лугову в поїзді

Вночі з 31 Липня на 1 серпня стався напад на Анастасію Лугову в поїзді Маріуполь-Київ. Жінка перебувала у своєму купе разом з 6-річним сином.

Раніше тричі судимий чоловік пробрався до неї в купе, закрив двері, почав бити і намагався зґвалтувати.

Лугова розповіла, що попросила не бити її на очах у дитини, після чого злочинець відвів жінку в своє купе.

Дитина стала кликати матір, і жінка попросила, щоб ґвалтівник її випустив заспокоїти хлопчика. Лугова просила допомоги у провідника, але їй допомогли лише в сусідньому вагоні поїзда.

У жінки був пошкоджений хребет, а на обличчі було безліч гематом. Дитина отримала психологічну травму.