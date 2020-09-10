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Лілі Аллен вийшла заміж у Вегасі – з бургерами та двійником Елвіса Преслі

Британська співачка Лілі Ален вийшла заміж за актора Девіда Харбора.

Радісними знімками з церемонії поділилась 35-річна зірка зі своїми підписниками у соціальній мережі Instagram.

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Публикация от Putting the ‘is’ in Nuance (@lilyallen)

Сама церемонія пройшла в каплиці Грейсленд у Лас-Вегасі у присутності дочок Лілі Ален.

 – На весіллі, яке влаштував сам король, народна принцеса вийшла заміж за чоловіка низького походження, але доброго власника кредитної карти на такі церемонії, – написав Девід Харбор.

Після урочистостей молоде подружжя з дітьми вирушило до кафе In-N-Out, де пригощали бургерами.

Про їхній роман з 44-річним Девідом Харбором, зіркою серіалу Дивні Дива, стало відомо на початку 2020 року.

Заміжжя Анни Седакової

Співачка Анна Седокова втретє виходить заміж. Її обранець 27-річний латвійський баскетболіст Яніс Тімма зробив їй пропозицію. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

За її словами, вона стане майбутньому чоловікові найкращою дружиною, другом і партнером та народить ще дітей.

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