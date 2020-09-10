Дайана Рігг була однією з легендарних британських актрис. Народилася вона у Донкастері у 1938 році.

Наступні сім років разом з сім’єю жила в Індії. У 1946 році майбутня акторка знову повернулася в рідну Англію, де пішла вчитися в приватну гімназію для дівчаток.

Після закінчення школи Дайана Рігг вступила до Королівської академії драматичного мистецтва, яку закінчила у 1957 році. У 1958-1871 роках працювала у Королівському Шекспірівському театрі, співпрацювала з Національним театром Великої Британії, а також брала участь у багатьох постановках в Англії і США.

Дебютувала актриса, зігравши роль Нателли Абашвілі у постановці Кавказьке крейдяне коло за п’єсою Брехта.

А першою роллю у кіно для Рігг стала Єлена у фільмі Сон літньої ночі, який вийшов у 1968 році. Однак справжню світову славу акторка отримала після ролі Емми Піл у телесеріалі Месники (1965—1968) та Трейсі ді Вінченцо, дівчини Агента 007 Джеймса Бонда у фільмі На секретній службі Її Величності (1969).

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Найбільшу популярність Дайана Рігг здобула завдяки фільмам Сон в літню ніч, Бюро вбивств, Театр крові, Лікарня, Білосніжка, Зло під сонцем, Хороша людина в Африці, Розмальована вуаль.

Але для багатьох актриса запам’яталася роллю Оленни Тайрел у серіалі Гра престолів, за яку її чотири рази номінували на премію.

Крім того, Дайана Рігг має нагороду від королеви Єлизавети II за видатний внесок в театр і кіно, а також нагороди Тоні, Еммі, премії BAFTA і Variety Club.

Британська акторка Дайана Рігг померла на 83-му році життя. Вона була хвора, у березні 2020 року в неї діагностували рак.