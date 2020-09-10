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Факти / Шоу-бізнес / Мода

Нові правила гардеробу: топ-10 трендів осіннього сезону-2020

Новий сезон – нові правила гардеробу. Днями їх продиктував черговий Ukrainian Fashion Week. Свої колекції на ньому представили 25 дизайнерів. У підсумку українки отримали свіжі тренди, а ми зробили добірку з десяти наймодніших речей сезону осінь-зима 20-21. 

Лак і латекс

Розкішним блиском в гардероби модниць вривається лак та латекс. Йому личить уся палітра наявних кольорів. Для сміливих – сукні, спідниці, топи і навіть лакові легінси. Для більш стриманих – куртки, плащі, взуття і будь-які аксесуари. У будь-якому разі тренд додасть образу пікантності та впевненості. 

  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
Нові правила гардеробу: топ-10 трендів осіннього сезону-2020 / 3 фотографии

Бахрома та торочки

Тепер вони не тільки в одязі у стилі вестерн. Бахрома і торочки тепер і в вечірніх сукнях зі спідницями. А надто – цей тренд пасує курткам-косухам і джинсовим курткам. Якщо ж боїтеся перетворитися в зухвалого ковбоя, можна обмежитися бахромою на сумці чи наплічнику. 

  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
Нові правила гардеробу: топ-10 трендів осіннього сезону-2020 / 4 фотографии

Брючні костюми

Двійки, трійки, оверсайз і приталені. Брючні костюми є чи не в кожній колекції як українських дизайнерів, так і світових. Носити їх можна, з підборами чи кедами. А найбільша перевага брючного костюму – це те, що його елементи можна розділяти і комбінувати з іншими речами, створюючи безліч нових образів.

  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
Нові правила гардеробу: топ-10 трендів осіннього сезону-2020 / 6 фотографий

Мереживо

Романтичне, відверте і ультрамодне цього сезону. Мереживо тепер не треба ховати під одягом разом зі спідньою білизною. Бо тепер напівпрозора тканина актуальна у сукнях, спідницях і блузах. Стилісти переконані – це воістину один із найзвабливіших трендів осені. 

  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
Нові правила гардеробу: топ-10 трендів осіннього сезону-2020 / 5 фотографий

Об’ємні плечі та рукави

Цей тренд може здаватися дещо грубим. Утім, стилісти в один голос кажуть: об’ємні плечі й рукави на тендітному жіночому тілі мають вражаюче сексуальний вигляд. 

  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
Нові правила гардеробу: топ-10 трендів осіннього сезону-2020 / 5 фотографий

Color blocking

Кольорове блокування – це мистецтво поєднувати кілька яскравих відтінків у одному образі. Цей прийом – справжня знахідка для тих, хто не хоче загубитися серед натовпу в сірому та чорному. Утім важливо не переборщити – стилісти радять не поєднувати більше трьох кольорів одночасно.

  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
Нові правила гардеробу: топ-10 трендів осіннього сезону-2020 / 4 фотографии

Читайте: Макіяж осінь 2020: 5 модних трендів

Шкіра

Шкіра – не покидає подіуми вже кілька сезонів поспіль. Цієї осені вона також серед супертрендів. Вона прекрасна не лише в куртках, а й в будь-яких інших виробах – від суконь до сорочок. Але маст хев сьогодні – шкіряний піджак. 

  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
Нові правила гардеробу: топ-10 трендів осіннього сезону-2020 / 4 фотографии

Клітинка

Картатий принт, як і шкіра, перекочував в цю осінь з минулих сезонів. Дизайнери хочуть, аби модниці були настільки сміливими, що могли навіть поєднувати одразу кілька варіантів клітинки в одному образі. 

  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
Нові правила гардеробу: топ-10 трендів осіннього сезону-2020 / 2 фотографии

Зелений та коричневий

Серед кольорів цього сезону головними стали всі відтінки зеленого та коричневого. На це, кажуть дизайнери, вплинула пандемія коронавірусу. Тому модельєри масово тяжіють до природного. 

  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
Нові правила гардеробу: топ-10 трендів осіннього сезону-2020 / 9 фотографий

Total black

Чорний – це вічна класика, а тотальний чорний – хіт цього сезону. Модниці його обожнюють ще й за те, що такий лук робить фігуру максимально стрункою і беде доречним як на звичайних прогулянках, так і богемних вечірках.

  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
  • Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону
Нові правила гардеробу: топ-10 трендів осіннього сезону-2020 / 5 фотографий

Майя Підгородецька

Фото: Ukrainian Fashion Week

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