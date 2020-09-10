Померла британська актриса Дайана Рігг на 83-му році життя. У березні 2020 року в неї діагностували рак.

Рігг починала свою кар’єру, як модель у 1957 році, з 1958-го вона грала в англійських театрах і серіалах.

Першу значну популярність актрисі принесла роль у фільмі На секретній службі Її Величності. Там вона зіграла дівчину Джеймса Бонда.

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Також вона грала у стрічках Король Лір, Доктор Хто, Минулої ночі в Сохо.

Крім того, у неї є ролі в серіалах, зокрема Месники (1965-1968).

У 2013-2017 роках Дайана Рігг грала в серіалі Гра престолів Оленну Тайрел – фактичну главу одного з будинків Семи Королівств.

Смерть Рональда Гарвуда

9 вересня помер Рональд Гарвуд, оскароносний сценарист із Південної Африки, якому було 85 років.

Гарвуд найбільше відомий за роботу над сценарієм фільму Піаніст.

За цю стрічку його удостоїли Оскара у номінації Найкращий адаптований сценарій.