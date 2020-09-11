У співачки Камалії та у всіх членів її сім’ї підтвердили коронавірус.
Артистка зазначила, що до вірусу ставилася скептично, але дотримувалася всіх правил карантину.
– Ось і наш будинок не минув Covid-19, – заявила співачка.
Камалія підкреслює, що до ситуації з коронавірусом не можна ставитися безтурботно.
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За її словами, ця зараза небезпечна тим, що спочатку багато хто може прийняти її за просту простуду, ГРВІ або отруєння.
Тому люди не вживають жодних дій та продовжують заражати інших.
Коли ж хвороба набирає обертів, стає дуже пізно, і тоді люди опиняються в реанімаціях з серйозними ускладненнями. Будьте пильні! Зичу всім здоров’я, стійкого імунітету! – додала Камалія.
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Конечно, как и каждую пятницу, я собиралась составлять еженедельную рубрику #киндердиктат но не тут-то было. Вот и наш дом не миновал COVID-19. Скажу откровенно: раньше я относилась к ситуации вокруг вируса достаточно скептически, но придерживалась абсолютно всех норм карантина. Сначала появилось много случаев среди друзей моих друзей, чуть позже — стали болеть уже друзья, теперь — и наша семья. Хочу донести до всех, что нельзя относиться к этому беспечно! Эта зараза опасна тем, что многие люди принимают её вначале за обычную простуду, ОРВИ, отравление — и не предпринимают никаких действий, продолжая заражать других. Когда же болезнь набирает обороты, становится очень поздно, и тогда люди оказываются в реанимациях с серьёзными осложнениями. Будьте бдительны! Желаю всем здоровья, стойкого иммунитета!
Коронарівус у Фреймут
23 серпня телеведуча Ольга Фреймут підтвердила, що у неї позитивний тест на Covid-19.
Де і коли підхопила вірус, вона не знає, але про свою хворобу відразу попередила усіх контактних осіб і зупинила всі проекти та роботу.
Водночас Фреймут не госпіталізували, весь час вона перебувала вдома на самоізоляції.
7 вересня Фреймут повідомила, що поборола Covid-19.