У співачки Камалії та у всіх членів її сім’ї підтвердили коронавірус.

Артистка зазначила, що до вірусу ставилася скептично, але дотримувалася всіх правил карантину.

– Ось і наш будинок не минув Covid-19, – заявила співачка.

Камалія підкреслює, що до ситуації з коронавірусом не можна ставитися безтурботно.

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За її словами, ця зараза небезпечна тим, що спочатку багато хто може прийняти її за просту простуду, ГРВІ або отруєння.

Тому люди не вживають жодних дій та продовжують заражати інших.

Коли ж хвороба набирає обертів, стає дуже пізно, і тоді люди опиняються в реанімаціях з серйозними ускладненнями. Будьте пильні! Зичу всім здоров’я, стійкого імунітету! – додала Камалія.

Коронарівус у Фреймут

23 серпня телеведуча Ольга Фреймут підтвердила, що у неї позитивний тест на Covid-19.

Де і коли підхопила вірус, вона не знає, але про свою хворобу відразу попередила усіх контактних осіб і зупинила всі проекти та роботу.

Водночас Фреймут не госпіталізували, весь час вона перебувала вдома на самоізоляції.

7 вересня Фреймут повідомила, що поборола Covid-19.