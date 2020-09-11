Відома українська співачка Джамала та Pianoбой випустили нову дуетну пісню Ендорфіни.

Композиція присвячена літнім ритмам і теплу, яке можна зберегти у серці, якщо кохаєш.

Джамала зізналася, що написала Ендорфіни під час вагітності три роки тому, а плани випустити пісню з’явилися під час карантину.

– Я написала цю пісню, коли була вагітна Еміром-Рахманом. Згодом я відправила демо-запис Pianoбой, і він погодився на дует, – розповіла співачка.

Більше про сенс пісні розповів і сам Pianoбой. У своєму Instagram він натякнув, що триває процес зйомок кліпу.

– Той, хто не забуває, як закохуватися, ще має шанс на просте людське щастя. Кожна закоханість – це смілива спроба впустити в себе щось нове.

Джамала у фільмі про Євробачення

Українська співачка Джамала знялася у фільмі Netflix Євробачення: Історія вогненної саги.

В основу сюжету покладена історія двох ісландських виконавців Ларса і Сігріт, які мають шанс представити свою країну на Євробаченні.

Головні ролі в комедії Євробачення: Історія вогненної саги виконали голлівудські зірки Уілл Феррелл, Рейчел Макадамс, Демі Ловато, Пірс Броснан і Ден Стівенс.