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Панчохи та еротична білизна: MARUV презентувала кліп Sad Song

Українська співачка MARUV випустила новий кліп на пісню Sad Song.

Відео зняте в чорно-білому кольорі. У кліпі MARUV з’являється у відвертій прозорій білизні, панчохах та стріпах.

Режисером кліпу виступила Яна Чаплигіна.

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Кліп MARUV – I Want You

17 червня MARUV випустила запальний кліп I Want You. Пісня є дуетом з музикантом Boosin, який писав музику для відомої пісні Drunk Groove.

У кліпі, знятому на тлі поліцейського авто, MARUV танцює в костюмі в стилі диско.

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