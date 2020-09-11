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Це – не бумеранг. Тіматі та Анастасія Решетова розійшлися

Російський виконавець Тіматі і модель Анастасія Решетова розлучилися після шести років стосунків.

Про це модель розповіла своїм шанувальникам у мережі Instagram, прикріпивши до публікації спільні фотографії з Тіматі.

– Це були прекрасні шесть років з моменту нашої зустрічі і до цього літа. Але в цьому житті немає нічого вічного і все має властивість закінчуватися.

 

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Как бы это не было печально для вас и наших близких… Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные 6 лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнёрами. Между нами было многое и это было прекрасно!! Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного и все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась и мои взгляды на жизнь тоже. Во избежание грязных сплетен, говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди и про «бумеранг» можете тоже забыть. Так как было тогда и сейчас знаем только мы и объясняться подробнее не вижу смысла. Я не знаю что будет дальше, но на данный момент хочется всю свою энергию направить в иное русло. Я верю что удастся превратить наши отношения в идеальный родительский тандем ради Ратмирчика. Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою Любовь и бесконечную поддержу. За то, что вырастил из дурной 18 -летней малышки меня такую какая я сейчас. Прости меня за все былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему Отцу. ????????????

Допис, поширений Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)

Решетова запевнила, що тут не замішані сторонні люди, однак справжньої причини такого рішення не озвучила.

Також з’явилося відео, на якому син моделі Ратмір збирає мамині речі. Анастасія Решетова і Тіматі стали батьками в жовтні 2019 року.

Сам Тіматі поки не коментував розрив з Решетовою: користувачі соцмереж припускають, що бізнесмен “вірний своїй традиції” закінчувати відносини з жінкою, як тільки вона дарує йому дитину.

До початку стосунків з Анастасією Решетовою російський артист зустрічався з моделлю Альоною Шишковою, яка у 2014 році народила йому доньку Алісу.

Тоді, за неофіційною інформацією, саме Анастасія Решетова “зруйнувала” стосунки Тіматі та Альони.

Також в мережі неодноразово обговорювалося вражаючу схожість двох моделей: єдине, на думку фанатів, що відрізняло Шишкову і Решетову – колір волосся.

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