Російський виконавець Тіматі і модель Анастасія Решетова розлучилися після шести років стосунків.

Про це модель розповіла своїм шанувальникам у мережі Instagram, прикріпивши до публікації спільні фотографії з Тіматі.

– Це були прекрасні шесть років з моменту нашої зустрічі і до цього літа. Але в цьому житті немає нічого вічного і все має властивість закінчуватися.

Решетова запевнила, що тут не замішані сторонні люди, однак справжньої причини такого рішення не озвучила.

Також з’явилося відео, на якому син моделі Ратмір збирає мамині речі. Анастасія Решетова і Тіматі стали батьками в жовтні 2019 року.

Сам Тіматі поки не коментував розрив з Решетовою: користувачі соцмереж припускають, що бізнесмен “вірний своїй традиції” закінчувати відносини з жінкою, як тільки вона дарує йому дитину.

До початку стосунків з Анастасією Решетовою російський артист зустрічався з моделлю Альоною Шишковою, яка у 2014 році народила йому доньку Алісу.

Тоді, за неофіційною інформацією, саме Анастасія Решетова “зруйнувала” стосунки Тіматі та Альони.

Також в мережі неодноразово обговорювалося вражаючу схожість двох моделей: єдине, на думку фанатів, що відрізняло Шишкову і Решетову – колір волосся.