Російський виконавець Тіматі і модель Анастасія Решетова розлучилися після шести років стосунків.
Про це модель розповіла своїм шанувальникам у мережі Instagram, прикріпивши до публікації спільні фотографії з Тіматі.
– Це були прекрасні шесть років з моменту нашої зустрічі і до цього літа. Але в цьому житті немає нічого вічного і все має властивість закінчуватися.
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Как бы это не было печально для вас и наших близких… Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные 6 лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнёрами. Между нами было многое и это было прекрасно!! Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного и все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась и мои взгляды на жизнь тоже. Во избежание грязных сплетен, говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди и про «бумеранг» можете тоже забыть. Так как было тогда и сейчас знаем только мы и объясняться подробнее не вижу смысла. Я не знаю что будет дальше, но на данный момент хочется всю свою энергию направить в иное русло. Я верю что удастся превратить наши отношения в идеальный родительский тандем ради Ратмирчика. Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою Любовь и бесконечную поддержу. За то, что вырастил из дурной 18 -летней малышки меня такую какая я сейчас. Прости меня за все былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему Отцу. ????????????
Решетова запевнила, що тут не замішані сторонні люди, однак справжньої причини такого рішення не озвучила.
Також з’явилося відео, на якому син моделі Ратмір збирає мамині речі. Анастасія Решетова і Тіматі стали батьками в жовтні 2019 року.
Сам Тіматі поки не коментував розрив з Решетовою: користувачі соцмереж припускають, що бізнесмен “вірний своїй традиції” закінчувати відносини з жінкою, як тільки вона дарує йому дитину.
До початку стосунків з Анастасією Решетовою російський артист зустрічався з моделлю Альоною Шишковою, яка у 2014 році народила йому доньку Алісу.
Тоді, за неофіційною інформацією, саме Анастасія Решетова “зруйнувала” стосунки Тіматі та Альони.
Також в мережі неодноразово обговорювалося вражаючу схожість двох моделей: єдине, на думку фанатів, що відрізняло Шишкову і Решетову – колір волосся.