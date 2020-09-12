Трилер Спадок брехні спільного виробництва України та Великої Британії отримав нагороду Найкращий трилер на фестивалі в Монреалі.

– Британсько-український шпигунський фільм Спадок брехні отримав звання найкращого трилеру на фестивалі незалежного кіно в Монреалі! – повідомила українська Кіноакадемія.

Читайте: Найкращі українські фільми останніх десяти років

Тиждень тому Спадок брехні отримав нагороду Найкращий британський художній фільм кінофестивалю MUFA, що відбувався у Лондоні.

У чому особливість фільму

Головні ролі у трилері Спадок брехні виконали британський актор Скотт Едкінс та українська акторка і телеведуча Анна Буткевич, а 90% фільму зняли в Києві, зокрема “британські” сцени.

Події фільму також розгортаються в Києві. Колишній агент МІ6 Мартін Бакстер повертається у світ шпигунства на прохання про допомогу української журналістки Саші Степаненко.

Джерело: Українська Кіноакадемія