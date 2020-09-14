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Анастасія Заворотнюк виклала перше фото в Instagram після лікування в США

Відома актриса Анастасія Заворотнюк, яка нещодавно повернулася з тривалого лікування у США, опублікувала перше фото в Instagram.

На знімку Заворотнюк – малюнок і милі дитячі вироби її доньки Анни на честь річниці шлюбу з чоловіком Петром Чернишовим.

 

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Допис, поширений Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

– Подарунок від донечки на 12-ту річницю весілля. І просто найкраща творчість.

Актриса Анастасія Заворотнюк – мати трьох дітей: Анна та Майкл від шлюбу з Дмитром Стрюковим та дворічна Мила, яка народилась у шлюбі з Чернишовим.

У коментарях під фото шанувальники, друзі та колеги побажали Анастасії міцного здоров’я, швидкого одужання та щасливого святкування річниці заміжжя.

Востаннє Заворотнюк викладала фото ще у квітні, а до того – у 2019 році: це пов’язано із важким періодом реабілітації після виходу актриси з коми. Наприкінці 2018 року їй діагностували пухлину мозку.

Заворотнюк довгий час провела у клініці Memorial Sloan Kettering Cancer Center у Нью-Йорку, а вже у серпні 2020 року з’явилася інформація про її повернення додому.

Фото: a_zavorotnyuk

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