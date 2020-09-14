Відома актриса Анастасія Заворотнюк, яка нещодавно повернулася з тривалого лікування у США, опублікувала перше фото в Instagram.

На знімку Заворотнюк – малюнок і милі дитячі вироби її доньки Анни на честь річниці шлюбу з чоловіком Петром Чернишовим.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk) 12 Вер 2020 р. о 11:39 PDT

– Подарунок від донечки на 12-ту річницю весілля. І просто найкраща творчість.

Актриса Анастасія Заворотнюк – мати трьох дітей: Анна та Майкл від шлюбу з Дмитром Стрюковим та дворічна Мила, яка народилась у шлюбі з Чернишовим.

У коментарях під фото шанувальники, друзі та колеги побажали Анастасії міцного здоров’я, швидкого одужання та щасливого святкування річниці заміжжя.

Востаннє Заворотнюк викладала фото ще у квітні, а до того – у 2019 році: це пов’язано із важким періодом реабілітації після виходу актриси з коми. Наприкінці 2018 року їй діагностували пухлину мозку.

Заворотнюк довгий час провела у клініці Memorial Sloan Kettering Cancer Center у Нью-Йорку, а вже у серпні 2020 року з’явилася інформація про її повернення додому.

Фото: a_zavorotnyuk